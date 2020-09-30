Армяне обстреляли Горадиз
1 октября в 17:50 подразделения армянской армии подвергли артиллерийскому обстрелу гражданские объекты в городе Горадиз Физулинского района Азербайджана, сообщает Минобороны.
1 октября в 17:50 подразделения армянской армии подвергли артиллерийскому обстрелу гражданские объекты в городе Горадиз Физулинского района Азербайджана, сообщает Минобороны.
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