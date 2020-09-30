Шушан Степанян заявляет, что Армения наступает

Армения заявляет на весь мир об агрессивном характере справедливой и легитимной контрнаступательной спецоперации Азербайджана на собственных территориях. Входящие де-юре в состав Азербайджана земли находятся под оккупацией армянской военщины.

Однако некоторое время назад пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян выступила с ошеломляющим заявлением: «Инициатива на военном фронте находится в руках Армении». Ш.Степанян – родом из карабахского Гадрута, но работает в оборонном ведомстве Армении. Все сплелось в один узел в армянском стане, цинично заявляющем о двух армянских государствах.

Спрашивается – как же Армения смеет заявлять об агрессии Азербайджана, если официальный представитель Минобороны в Ереване открыто говорит о военной инициативе армянских вооруженных сил?!

Странная логика у Шушанян – со штампом провинциального сознания. Впрочем, которое и управляет после Левона Тер-Петросяном уездным Ереваном.