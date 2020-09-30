Минобразования о погибших учениках, раненых педагогах, разрушенных школах в Карабахе

В течение последних четырех дней начиная с 27 сентября в результате непрерывного обстрела азербайджанских населенных пунктов армянскими оккупационными войсками погибли учащиеся школ, а среди учителей есть раненые.

В Министерстве образования Азербайджана сообщили, что в результате попадания артиллерийского снаряда в жилой дом в городе Нафталан погибли ученик VII класса Шахрияр Гурбанов и ученица IX класса Фидан Гурбанова.

Учитель физкультуры полной средней школы села Сеидимли Тертерского района Мубариз Алиев получил осколочные ранения.

В результате артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении Тертера разрушены шесть школ, в Агдаме - две, в Физули, Геранбое и Кельбаджаре - по одной.