В результате успешной контрнаступательной спецоперации азербайджанские вооруженные силы, прорвав глубоко эшелонированную линию обороны армянских военных подразделений в Агдеринском (Мардакерт) направлении, нанес поражающий удар по силам противника. В распоряжении редакции haqqin.az оказались фотоматериалы, свидетельствующие о мощнейшем ударе по оккупационной армии.

В настоящее время азербайджанская армия полностью контролирует важнейшую линию оборону противника на пути к районному центру Агдере.