Большая поддержка от Huner Group Вооруженным силам Азербайджана
Начиная с 27 сентября, со дня, когда Азербайджан начал справедливую борьбу за свою территориальную целостность, наши Вооруженные силы добились успешных результатов на фронте. Как неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев, наше дело правое, и мы, несомненно, победим.
В этот переполняющий гордостью весь азербайджанский период Huner Group мобилизует все свои ресурсы для поддержки нашей национальной армии. Около 20 сотрудников компании, как добровольно, так и частично мобилизованных, уже пополнили ряды азербайджанской армии.
Кроме того, компания перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам 50 тысяч манатов. Huner Group также обратилась в Министерство обороны Азербайджана с желанием оказать медицинскую помощь азербайджанской армии. Так, машины скорой помощи, оснащенные всевозможным медицинским оборудованием, и медицинский персонал, состоящий из высококвалифицированных медицинских работников (главный врач, стоматолог, эндокринолог, радиолог, медсестры и др.), полностью в распоряжении наших военнослужащих.
Кроме того, Ассоциации управления медицинскими территориями переданы различные виды медицинских принадлежностей на 70 тысяч манатов.
Долг каждого из нас как гражданина - поддержать нашу армию, готовую отдать жизнь за каждый метр страны на этом трудном и славном пути. Желаем победы нашим отважным воинам, верим в их стальную волю. Карабах наш, он будет нашим!