Большая поддержка от Huner Group Вооруженным силам Азербайджана

Начиная с 27 сентября, со дня, когда Азербайджан начал справедливую борьбу за свою территориальную целостность, наши Вооруженные силы добились успешных результатов на фронте. Как неоднократно заявлял президент Ильхам Алиев, наше дело правое, и мы, несомненно, победим.

В этот переполняющий гордостью весь азербайджанский период Huner Group мобилизует все свои ресурсы для поддержки нашей национальной армии. Около 20 сотрудников компании, как добровольно, так и частично мобилизованных, уже пополнили ряды азербайджанской армии.