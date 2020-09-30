Минобороны рассказало об уничтоженной военной технике врага
Азербайджанская армия успешно продолжает контрнаступательную операцию. На пятый день боевых действий армянские вооруженные силы понесли большие потери. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
"Вооруженные силы Армении вынуждены отступать по различным направлениям", - сказал Эйвазов.
Пресс-секретарь Минобороны отметил, что распространенная армянскими СМИ информация о якобы сбитом азербайджанском вертолете является ложью.
"За этот период выведено из строя до 200 танков, более 228 артиллерийских установок, 30 средств ПВО, 6 командно-контрольных пунктов, 5 складов боеприпасов, более 110 единиц автомобильной техники, один зенитно-ракетный комплекс противника", - сказал А.Эйвазов.