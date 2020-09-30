«У не сумевшей защитить боевое знамя армии есть два пути...»

«Накануне точным артиллерийским огнем наших подразделений были уничтожены командир полка армянской армии и его заместитель. В нашем распоряжении оказалось боевое знамя и документы отдельного штурмового батальона противника, пришедшего на помощь полку», - сказал на сегодняшнем брифинге журналистам пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

Эйвазов отметил, что бежавший с поля боя неприятель, бросив боевое знамя - символ воинской чести и славы, еще раз показал свою беспомощность: «У армии, не сумевшей защитить свое боевое знамя, есть два пути: они или должны уйти с наших земель, или будут уничтожены на месте».