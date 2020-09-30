Сто тысяч манатов от Bank BTB в Фонд помощи Вооруженным силам

Каждое физическое и юридическое лицо, независимо от направления своей деятельности, стремится оказывать максимальную поддержку Азербайджанской армии, которая борется за свободу наших земель, находящихся под вражеской оккупацией.

Bank BTB, один из ведущих банков Азербайджана, перечислил 100 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам для поддержки нашей армии во имя целостности и безопасности территории Азербайджана.

Напомним, Фонд помощи Вооруженным силам создан Указом президента Азербайджанской Республики №755 от 17 августа 2002 г. Основным финансовым источником Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.