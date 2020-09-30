Гусейн Рустамов, автор haqqin.az 20:25

Боевые действия армий Азербайджана и Армении в оккупированном Карабахе сегодня в центре внимания всего мира. Главы государств проводят переговоры с руководством обеих республик, призывая к миру и урегулированию проблемы невоенным путем. Однако при этом большинство политиков самого высокого ранга подчеркивают, что Армения должна покинуть не принадлежащие ей территории, признав суверенитет и целостность азербайджанского государства, как того требуют принятые в связи с этим резолюции Совета Безопасности ООН.

Хотел ли Азербайджан кровопролития? Рассмотрению подоплеки и нынешнего состояния карабахского конфликта посвящены и многочисленные материалы мировых СМИ. Понятно, что в России – ближайшем соседе Азербайджана и Армении особо озабочены все более разгорающейся войной, и практически все российские издания посвятили этой теме разного рода публикации. И вновь следует отметить, что, несмотря на неоднозначную оценку и во многом различный взгляд на события, в целом тон российской печати по сравнению с прежними временами разительно отличается. Даже самые большие сторонники Армении, многие из которых ее соотечественники если по подданству, то по национальному признаку, перестали огульно обвинять Азербайджан и сочувствовать его противнику. Показательна в этом отношении статья журналиста Кирилла Афанасьева в прокремлевском издании «Росбалт». Уже заголовок - «Последний шанс Никола Пашиняна?» - даже самого неискушенного российского читателя, пробавляющегося в основном сведениями из отечественного ТВ, разнообразные ток-шоу которого настойчиво внушают, что инициатором эскалации стал Азербайджан, наводит на мысль - а так ли это на самом деле. Азербайджан никогда не скрывал своего намерения освободить оккупированные родные земли, но хотел ли он войны, кровопролития, тем более сейчас – в разгар пандемии с сопутствующими ей проблемами? Так что следует прежде всего выяснить, кому было выгодно столь спешно провоцировать боевые действия. Сui prodest, как говорили древние римляне. Издание опускает очевидные факты, свидетельствующие об экономическом, социальном, политическом кризисах в Армении, значительно усугубившихся за два года правления Никола Пашиняна, концентрируя внимание на кризисе российско-армянских отношений, сыгравшем не последнюю роль во всех иных обострениях. «Росбалт» подчеркивает, что «армянское общество вследствие политики премьер-министра Никола Пашиняна подошло к войне в состоянии жесткой поляризации», имея в виду разделение общества, в первую очередь политиков, по принципу отношения к России как к союзнику, другу и спонсору или как враждебной, диктующей свои условия, поработившей «многострадальную Армению» стране. «…Политика, направленная на разделение граждан республики на «белых» и «черных», преследование так называемых «бывших», а также навешивание ярлыков «агентов России» на всех не согласных с методами и подходами «молодых революционеров», привела армянское общество к глубокому антагонизму. Буквально накануне военных столкновений был арестован председатель второй по численности парламентской партии Армении Гагик Царукян. Уголовные дела открыты в отношении бывших президентов Армении Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, бывшего главы СНБ, кадрового чекиста А. Ванецяна и других. Всех перечисленных в списке политических лидеров связывает курс на стратегический союз с Россией, что провластная партия называет пророссийской позицией», - указывает автор статьи.

В фаворе у армянского премьера только те, кто «беспрекословно претворяет в жизнь революционную повестку Никола Пашиняна в сфере безопасности», как это делает новый глава СНБ Армении, 29-летний А. Карамян. И безопасность страны, по мнению, Н.Пашиняна, заключается не в укреплении связей с союзником по ОДКБ, а отмежеванию от него и развороту на Запад. Причем столь резкому, что это граничит с предательством. Охота Карамяна на ведьм Как иначе можно воспринять настоящую охоту на ведьм, развернутую против пророссийских политических и общественных деятелей, которую с подачи Пашиняна реализует новый глава СНБ Карамян? Этот «новый и молодой» недавно с гордостью сообщил, что «взял в производство информацию центра «Досье» Михаила Ходорковского», в котором как раз и перечисляются такие деятели. Это ли не плевок в российскую сторону – для вас, мол, Ходорковский враг и предатель, а мы его ценим и прислушиваемся к его мнению о людях и событиях. «По мнению местных политологов (армянских! – ред.), в регионе идет открытое вытеснение России: если в начале процесса против пророссийски настроенных деятелей осуществлялись информационные атаки, то на данном этапе выдавливание РФ осуществляется репрессивными методами, вплоть до ареста людей только за их геополитические предпочтения», - пишет Росбалт.

Зато, в полном соответствии с политикой главы армянского государства, усиливается внедрение в руководящие органы страны граждан, связанных с «Фондом Сороса». «Опубликованный недавно список таких чиновников демонстрирует, насколько глубоко они интегрировались не только в государственный аппарат, но и в сферу безопасности, которая для Армении является жизненно важной», - отмечает автор «Росбалта», добавляя, что это совсем не новость и что даже «в условиях начала военных действий в Карабахе …подконтрольный «соросовцам» телеграм-канал, названный по почтовому адресу Аппарата премьер-министра Армении, в промежутке между военными сводками находит время для нападок на Маргариту Симоньян и писателя Захара Прилепина», которые с некоторых пор тоже стали «агентами России». Просто удивительно, как лихо Пашинян разбрасывается влиятельными в России людьми, которые десятки лет целенаправленно пропагандировали идею «Великой Армении» с включением в нее «Карабаха как древней армянской земли», убеждали мир в реальности «геноцида армян», а главное - всячески способствовали политической и материальной российской поддержке Армении… «На начало октября запланирован массовый митинг объединенной оппозиции, главной темой которого является провальная политика правительства в период пандемии коронавируса. Именно с угрозой митинга наблюдатели связывают поспешное введение правительством Пашиняна военного положения не только в Арцахе, но и собственно в Армении. Однако в случае проведения протестов можно с уверенностью сказать, что к теме поражения в борьбе с пандемией прибавится и провал в системе безопасности». Кремль не протянет руку Пашиняну Вот она – основная причина новой военной провокации Армении, на которую Азербайджан ответил не просто адекватными мерами, как это было прежде и на что рассчитывал Пашинян, а начал мощную воинскую операцию по освобождению своих территорий. И на нее четко указывает «Росбалт». И если армянская армия еще находит силы для сопротивления, то только потому, что, как утверждает автор статьи К.Афанасьев, она меньше всего подверглась форматированию «революционеров» и вынуждена «прикрывать сейчас провальную политику премьера». «Министру обороны Давиду Тонояну стоило больших усилий сохранять теплые отношения с главным гарантом безопасности Армении — Россией. Его многочисленные визиты в Москву, участие армянских военных в совместных учениях позволили оставить армию в пределах стратегического союзничества с Россией. …Фигура Давида Тонояна контрастирует с непредсказуемостью Никола Пашиняна, и это, может быть, самый знакомый для России человек в правительстве Армении», - отмечает журналист «Росбалта», непрозрачно намекая, что даже в нынешней ситуации Россия, быть может, не отвернется от бед Армении, но с условием покаянного возвращения блудного сына.