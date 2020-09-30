Сегодня в 22:00 по бакинскому времени в Варшаве на стадионе Войска Польского начнется матч раунда плей-офф Лиги Европы между местной «Легией» и азербайджанским « Карабах ом».

Победитель встречи получит право сыграть на групповой стадии турнира. Напомним, что «Карабах» уже шесть лет подряд пробивается в групповой этап еврокубков, и победа в столь сложный и ответственный для нашей страны момент важна вдвойне.

Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером.

Стартовые составы известны:

«Карабах» - Шахруддин Магомедалиев, Аббас Гусейнов, Кевин Медина, Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Урош Матич, Гара Гараев, Патрик Андраде, Абделла Зубир, Филип Озобич, Овусу Квабена.

Запасные – Эмиль Балаев, Рахиль Мамедов, Хайме Ромеро, Махир Эмрели, Исмаил Ибрагимли, Турал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев.

«Легия» - Артур Боруц, Йосип Юранович, Игорь Левчук, Артур Йеджейчик, Филип Младенович, Рафаэль Лопес, Бартош Слиш, Домагой Антолич, Жоэль Валенсия, Томаш Пехарт, Бартош Капустка.

Запасные – Радослав Черняк, Матеуш Витеска, Валерьян Гвилиа, Михал Карбовник, Павел Вшолек, Мацей Росолек, Лукиньяс.