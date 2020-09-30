Ереван пожаловался в ОДКБ на поддержавший Баку Афганистан

Армения обратилась в Парламентскую ассамблею Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) с просьбой лишить Афганистан статуса наблюдателя при организации. Соответствующую информацию подтвердили в секретариате ПА ОДКБ.

"Подтверждаем получение по электронной почте письма руководителя аппарата Национального собрания Республики Армения, в котором он просит задействовать механизм аннулирования статуса наблюдателя нижней палаты Национальной ассамблеи Афганистана в соответствии с положением о статусе наблюдателя при ПА ОДКБ. С соответствующим положением можно ознакомиться на официальном сайте", - приводит РИА Новости сообщение секретариата ПА ОДКБ.

Афганистан стал наблюдателем при Парламентской ассамблее ОДКБ в 2013 году. Ранее МИД Афганистана назвал Нагорный Карабах азербайджанской территорией. Афганистан выступил в поддержку Азербайджана наряду с Турцией и Пакистаном. "Нагорный Карабах признается мировым сообществом как часть Азербайджана. Афганистан требует прекращения оккупации региона", - говорится в заявлении МИД Афганистана.