Генпрокурор России ответил Кямрану Алиеву

Как сообщалось ранее, в ряде российских СМИ и социальных сетей были распространены заявления главы Союза армян России Ары Абрамяна и директора российского Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также публичные призывы, открыто пропагандирующие терроризм.

В Генпрокуратуре Азербайджана haqqin.az сообщили, что в связи с этим генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев официально обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову с просьбой предпринять законные меры против лиц и организаций, открыто призывающих к совершению преступлений.

В ответном официальном письме от 1 октября 2020 года генеральный прокурор РФ подчеркнул недопустимость публичных призывов к совершению противоправных действий на территории любой страны, а также разжигающих межнациональную рознь и вражду в СМИ и необходимость дачи объективной правовой оценки подобных действий.

Краснов также выразил свою позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международного гуманитарного права, с соблюдением соответствующих резолюций и решений Совета Безопасности ООН.

Кроме того, генеральный прокурор РФ особо подчеркнул надежду на развитие сотрудничества с Генпрокуратурой Азербайджана.