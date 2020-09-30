Жители иранского города Тебриз провели акцию в поддержку Азербайджанской армии.

Во время акции жители Тебриза осудили агрессию Армении против Азербайджана и выразили поддержку справедливой борьбе Азербайджана за освобождение оккупированных Арменией территорий.

Участники акции скандировали лозунги:«Мы готовы умереть, и нас устраивает такая судьба!», «Карабах или смерть!», «Карабах — наш и будет нашим!».

Видеокадры были сделаны участниками акции и опубликованы в социальных сетях.