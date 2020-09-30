Постпред России при ООН: ни Баку, ни Ереван не готовы к диалогу

"Минская группа готова способствовать (переговорам), но важное условие диалога - это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет", - цитирует российского постпреда ТАСС.

"Надеемся, что заявление Минской группы изменит эту ситуацию", - добавил российский дипломат.

Кроме того, заявил Небензя, происходящее в Нагорном Карабахе вызывает у Москвы серьезные опасения, поскольку у России особые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. "Конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у нас серьезные опасения. Не потому, что это очень близко к нашим границам, а главным образом потому, что и Армения, и Азербайджан не чужие нам страны. Это не чужие нам народы... У нас особые отношения с обеими странами".

Небензя также не согласился с утверждением, будто РФ и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Нагорном Карабахе.