Турция не видит смысла в прекращении огня в Карабахе

Прекращение огня не будет иметь смысла без долгосрочного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и прекращения оккупации Арменией территорий Азербайджана, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на диписточники в турецком МИД.

По данным диписточников, Чавушоглу подчеркнул, что «даже если прекращение огня будет достигнуто сегодня, без деоккупации столкновения начнутся снова».

По информации из дипломатических источников, Чавушоглу и Лавров обсудили помимо агрессии Армении в Нагорном Карабахе и кризис в Ливии.