В Москве заявили, что никого не поддерживают в карабахском конфликте

Россия выступает за урегулирование карабахского конфликта и не поддерживает ни одну из сторон против другой, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы знаем это. Но это не значит, что мы на другой стороне и поддерживаем Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий", - приводит слова Небензи РИА Новости.

"Мы хотим, чтобы оба государства прекратили эту эскалацию", - заявил он.