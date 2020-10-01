Европарламент обсудит войну в Карабахе

Европейский парламент обсудит конфликт в Нагорном Карабахе на открывающейся 5 октября пленарной сессии в Брюсселе, передает ТАСС.

Согласно повестке дня сессии, европейские депутаты 7 октября пригласят верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на заседание для обсуждения "возобновления противостояния между Арменией и Азербайджаном в отношении нагорно-карабахского анклава".

По итогам сессий не последует никаких практических решений. Даже если депутаты успеют подготовить проект резолюции по этому конфликту, все внешнеполитические резолюции Европарламента имеют лишь рекомендательный характер, они не обязательны для исполнения даже институтами ЕС.

