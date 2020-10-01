Гурбан Гурбанов о победе «Карабаха»: «Сегодня мои футболисты бились как солдаты»

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба « Карабах » Гурбан Гурбанов прокомментировал победу команды над польской «Легией» (3:0) и выход в групповой раунд Лиги Европы.

«В первую очередь поздравляю моих солдат, - заявил главный тренер. - Не футболистов, а именно солдат, потому что сегодня игроки бились как солдаты.

«Легия» - хорошая команда, но она изменила систему игры. Думаю, что счет 3:0 не полностью отражает ход игры, потому что «Легия» посильнее, чем кажется, когда смотришь на результат. Просто в последнее время у них много изменений.

Еще раз хочу поздравить моих солдат-футболистов! Я очень доволен результатом».

Напомним, после игры футболисты «Карабаха», а также тренерский штаб и административные работники отпраздновали победу воинским приветствием, посвященным азербайджанской армии, воюющей в Нагорном Карабахе.