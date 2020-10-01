В Пентагоне заявили, что следят за «нестабильной ситуацией» в Карабахе

В Пентагоне внимательно следят за «нестабильной ситуацией», вызванной столкновениями между Азербайджаном и Арменией, сказал Anadolu представитель Минобороны США Томас Кэмпбелл.

«Мы тщательно структурировали всю нашу помощь как Азербайджану, так и Армении, чтобы гарантировать, что она никоим образом не будет связана с конфликтом между двумя странами», - отметил Кэмпбелл, добавив, что Пентагон осуждает насилие и выражает соболезнования семьям погибших.

«Соединенные Штаты призывают... стороны работать с сопредседателями Минской группы, чтобы как можно скорее вернуться к предметным переговорам», - сказал представитель американского военного ведомства.