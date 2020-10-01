Смбатяна отозвали из Израиля спустя две недели после открытия посольства Армении

МИД Армении принял решение отозвать посла в Израиле для проведения консультаций. Об этом заявила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

"Поставки Израилем Азербайджану сверхсовременного вооружения особенно неприемлемы в период широкомасштабной агрессии этой страны против Армении и Нагорного Карабаха. По дипломатическим каналам мы неоднократно заявляли об этом своим израильским партнерам", - цитирует Анну Нагдалян Interfax.

"Такая позиция для нас неприемлема. И мы приняли решение отозвать своего посла для консультаций", - сказала Нагдалян.

Израильские "Вести" написали, что официальный Иерусалим не комментирует многочисленные публикации в зарубежных СМИ о поставках израильского военного снаряжения Азербайджану. Вместе с тем в израильском МИД заявили, что "отношения с Арменией важны для Израиля".

Отметим, что в канун еврейского Нового года, 18 сентября, в Тель-Авиве официально открылось посольство Армении.