Впервые в истории «Карабах» во 2-й корзине в Лиге Европы список соперников
Сегодня чемпион Азербайджана «Карабах» узнает своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.
Жеребьевка в швейцарском Ньоне начнется в 15:00 по бакинскому времени. Впервые в истории агдамский клуб будет «посеян» во второй корзине. В предыдущие годы «Карабах» попадал в лучшем случае в третью корзину и получал как минимум двух более рейтинговых соперников.
Впрочем, если взглянуть на состав третьей корзины, то становится ясно, что и на этот раз «Карабаху» может достаться очень серьезная группа.
Состав корзин
корзина 1: «Арсенал» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Рома» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Москва, Россия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Голландия), «Селтик» (Шотландия);
корзина 2: «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спарта» (Чехия), «Славия» (Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «КАРАБАХ» (АЗЕРБАЙДЖАН), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания);
корзина 3: «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ (Голландия), «Фейеноорд» (Голландия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), АЕК (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Клуж» (Румыния)
корзина 4: «Заря» (Украина), «Ницца» (Франция), «Лилль» (Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Чехия), «Антверп» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (София, Болгария).