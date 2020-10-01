Конца и края карабахской войны пока не видно итоги дня с haqqin.az
Последние трое суток боевых действий в Нагорном Карабахе позволяют сделать несколько важных выводов, главный из которых – идет полномасштабная война, которой регион не видел с 1992 года.
Азербайджанская армия продолжает контрнаступательную операцию по всей линии фронта и наносит уничтожающие удары по вооруженным силам армян. Судя по сообщениям Минобороны Азербайджана, счет убитым и раненым с армянской стороны уже идет на тысячи, уничтожено свыше двухсот танков, сотни артустановок, десятки единиц ПВО…
Но, несмотря на разрушительные удары азербайджанской армии, особых успехов в освобождении новых территорий, как это было в первые сутки боев, пока нет. Слишком долго азербайджанское государство мирилось с оккупацией своих территорий, надеялось на успех переговорного процесса, и слишком много времени было у армян, чтобы основательно окопаться в своих позициях. Масштабы боевых действий, все более расширяющийся список применяемого вооружения и растущие потери говорят о том, что война будет вестись до победного конца.
Каждое утро начинается с сообщения Минобороны Азербайджана об ожесточенных ночных боях. Армянские вооруженные силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно обороняясь, пресекли все попытки противника.
В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдере, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, уничтожаются авиационными средствами военно-воздушных сил и азербайджанских войск, дислоцированных на этом направлении. Мощным артиллерийским огнем уничтожаются танки, автомобильная техника и живая сила, которая пытается продвинуться в Физули-Джебраильском направлении фронта.
Параллельно с этим, противник ведет артиллерийские обстрелы мирных населенных районов Азербайджана – Тертера, Геронбоя, Дашкесана. А азербайджанская армия продолжает атаки для освобождения города Физули и Агдеринского района.
Стало известно также об уничтожении азербайджанской армией ряда высокопоставленных армянских командиров, что впоследствии в своих сводках потерь подтвердила и армянская сторона.
Армянская армия предприняла безуспешные попытки атаковать азербайджанские позиции с направления оккупированного села Ашагы Вейсалли Физулинского района. Азербайджанская армия отражает удары и каждый раз враг вынужден отступать.
Армения сняла с боевого дежурства зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300, прикрывающие воздушное пространство Еревана и направила их на оккупированные территории. Минобороны Азербайджана предупредило, что С-300 будут уничтожены, как только появятся в Карабахе и сдержало свое обещание - первый комплекс был уничтожен утром 30 сентября.
Впервые за десятилетия карабахской войны над Карабахом началась авиационная война. Стороны сбивают истребители.
Более богатым на события в зоне конфликта стала среда. Утром 30 сентября и днем 1 октября стало известно о том, что вооруженные силы Армении обстреливают населенные пункты в Тертерском и Геранбойском районах, что привело к росту числа жертв среди гражданского населения Азербайджана.
Чуть позже Минобороны Азербайджана сообщило о том, что ведется операция по уничтожению взятых в окружение армянских сил и зачистке местности на Агдере-Тертерском направлении фронта.
К тому же личный состав 2-го батальона 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Армении, дислоцированный в Тонашене, понес тяжелые потери и, самовольно покинул оборонительные позиции.
Вместе с тем, по командному пункту 41-го отдельного артиллерийского полка 18-ой мотострелковой дивизии армянской армии нанесено огневое поражение. Полностью нарушено управление войсками. Имеется много убитых и раненных среди личного состава противника. Командование вражеского полка запросило о помощи для эвакуации раненных.
Затем с интервалом в менее чем час, Минобороны Азербайджана распространило видеокадры уничтожения военной техники, артиллерии, танков и резервных сил противника.
Подразделения азербайджанской армии подвергли тяжелому артиллерийскому обстрелу 4-й батальон вооруженных сил Армении, дислоцированный на Физулинском направлении. Нанесен удар по штабу 5-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии вооруженных сил Армении в Агдере, а спустя некоторое время после этого вооруженные силы Армении впервые применили тактический ракетный комплекс «Точка-У».
Минобороны Азербайджана периодически сообщало об уничтожении реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган", зенитно-ракетных комплексов "ОСА", 3 РСЗО БМ-21 «Град», боевых машин пехоты и артиллерии противника.
Оккупационная армия Армении в Карабахе раскрывает имена десяток погибших военнослужащих. Таким образом, признанные потери армянских сил уже составили 103 военнослужащих.
И, наконец, главным событием уходящего дня стала обнародованная МИД России информация о телефонных переговорах глав внешнеполитических ведомств С.Лаврова и М.Чавушоглы. Согласно заявлению российской стороны две региональные державы призвали Азербайджан и Армению к прекращению огня. Однако, чуть позже МИД Турции выступил с важной поправкой. М.Чавушоглы считает необходимым прекращение огня лишь в случае готовности Армении к деоккупации захваченных азербайджанских районов.
Между тем пошли шестые сутки войны, конца и края которой, пока не видно…