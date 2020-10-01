Мурад Самедов, отдел информации 04:38

Последние трое суток боевых действий в Нагорном Карабахе позволяют сделать несколько важных выводов, главный из которых – идет полномасштабная война, которой регион не видел с 1992 года. Азербайджанская армия продолжает контрнаступательную операцию по всей линии фронта и наносит уничтожающие удары по вооруженным силам армян. Судя по сообщениям Минобороны Азербайджана, счет убитым и раненым с армянской стороны уже идет на тысячи, уничтожено свыше двухсот танков, сотни артустановок, десятки единиц ПВО…

Но, несмотря на разрушительные удары азербайджанской армии, особых успехов в освобождении новых территорий, как это было в первые сутки боев, пока нет. Слишком долго азербайджанское государство мирилось с оккупацией своих территорий, надеялось на успех переговорного процесса, и слишком много времени было у армян, чтобы основательно окопаться в своих позициях. Масштабы боевых действий, все более расширяющийся список применяемого вооружения и растущие потери говорят о том, что война будет вестись до победного конца. Каждое утро начинается с сообщения Минобороны Азербайджана об ожесточенных ночных боях. Армянские вооруженные силы неоднократно предпринимали попытки контратаковать с целью вернуть утраченные позиции на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этих направлениях, успешно обороняясь, пресекли все попытки противника. В ходе ночных боев смешанная колонна бронетехники и автомобильной техники противника, выдвигающаяся из Мадагиза в направлении Агдере, и артиллерийская батарея, осуществляющая огневую поддержку её перемещению, уничтожаются авиационными средствами военно-воздушных сил и азербайджанских войск, дислоцированных на этом направлении. Мощным артиллерийским огнем уничтожаются танки, автомобильная техника и живая сила, которая пытается продвинуться в Физули-Джебраильском направлении фронта. Параллельно с этим, противник ведет артиллерийские обстрелы мирных населенных районов Азербайджана – Тертера, Геронбоя, Дашкесана. А азербайджанская армия продолжает атаки для освобождения города Физули и Агдеринского района.