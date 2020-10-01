Удары азербайджанской армии по планам мирового армянства слово нашему автору
С началом активных военных действий по освобождению оккупированных территорий Азербайджана армянские пропагандисты активизировали свою непосильную работу сразу по нескольким направлениям.
С учетом нелегких на данный момент отношений Турции с европейскими странами, первым делом мировое армянство попыталось представить освободительную войну азербайджанского народа, как агрессию со стороны Турции. И, естественно, первую скрипку в этом антитурецком хоре получила Франция, традиционно выступающая против всякой европейской интеграции Турции и противодействующая турецким инициативам во многих регионах мира. Все заявления президента Макрона, прозвучавшие после 27 сентября, открыто показали, что политика Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ – это не миролюбие, а армянолюбие.
Выходя за скобки темы, отметим, что важным было заявление Турции о том, что все проблемы по Средиземному морю Анкара готова решать с Грецией без всяких предварительных условий, тем самым нейтрализовав антитурецких ястребов в европейской политике.
Не менее важным фронтом для армянских пропагандистов была и есть Россия. Захватившие в течение многих лет важные медийные позиции в российском информационном пространстве армяне в настоящее время используют свое влияние для дезинформации российской и в целом русскоговорящей аудитории по всему миру. Основной задачей армянских пропагандистов было представить нынешние процессы как попытку Турции перехватить сферу влияния в нашем регионе у России, надеясь тем самым вызвать ответные меры Кремля. Однако официальная Москва легко отличает дешевую армянскую пропаганду от реальных процессов. Опыт взаимодействия с турецкой стороной по вопросам Ближнего Востока играет свою роль и в карабахской проблеме. Так что попытка Пашиняна и его сподручных столкнуть в Карабахе Россию и Турцию, можно сказать, полностью провалилась.
К сожалению, в общий хор армянских пропагандистов не редко подключаются и известные в России своими либеральными взглядами люди, которые почему-то не учитывают или забывают, или, того хуже, намеренно закрывают глаза на тот факт, что нынешние военные действия со стороны Азербайджана направлены не на оккупацию чужих земель, а на освобождение своих территорий. Не исключено, что в формировании взглядов этой категории людей ключевую роль играют их армянские друзья, которые могут мастерски давить на жалость и бесконечно говорить об истории «многострадального армянского народа».
Поражает также наглость армянских авторов в российских СМИ, которые в своих публикациях интересы Армении выдают как российские интересы, свою ненависть ко всему турецкому представляют как угрозу влиянию России в регионе. Говоря «наши российские интересы», понятно, что эти авторы имеют ввиду интересы армянские. Тут вспоминается знаменитая фраза из фильма «Кавказская пленница» героя Фрунзика Мкртчяна своему шефу Саахову: «А ты не путай собственную шерсть с государственной».
В Азербайджане по своему опыту вражды с Арменией все знают, что армянская пропаганда разносторонняя и всегда пускает в оборот разные версии. Так и на этот раз. Во время интервью премьер-министр Армении Пашинян на передаче «60 минут» телеканала «Россия 1», представляя собой жалкое зрелище, бросался из стороны в сторону, и фантазии его довели до высказываний о якобы драках между сирийскими наемниками и местными жителями Азербайджана из-за водки в магазине.
Другим фронтом для армянских пропагандистов стал Иран. Получив решительный отказ от России вмешаться в боевые действия, они направили свои взоры в сторону Тегерана. Так называемый «президент» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян в присущей армянским политикам манере заявил, что нынешняя война направлена также против Ирана. При этом он не забыл упомянуть и северную часть Ирана (места компактного проживания азербайджанцев), заявив, что известны проблемы этого региона. Непонятно, какие аргументы стоят за утверждениями армянского главаря в Карабахе, но в Иране прекрасно понимают роль Азербайджана в контексте глобальных санкций против официального Тегерана и наверняка помнят неоднократные заявления официальных лиц Азербайджана о том, что мы никогда не разрешим использовать свою территорию против Ирана.
А апогеем армянской пропаганды является утверждение о якобы привлечении Азербайджаном наемников из Сирии, Ливии. Пашинян договорился до того, что назвал линию фронта с Азербайджаном линией борьбы цивилизации с терроризмом. Пашинян ошибся только адресатом. Действительно, линия соприкосновения Азербайджана и Армении - это линия противостояния цивилизации с терроризмом, но на стороне цивилизации Азербайджан, который начиная с 1988 года многократно сталкивался с армянским терроризмом.
С другой стороны, спрашивается, зачем 10-миллионному Азербайджану дополнительные наемники, тогда как даже частичная мобилизация в Азербайджане не коснулась всех военнообязанных. У действующей армии Азербайджана без дополнительной мобилизации хватит сил на войну, а вот 2-миллионной Армении, которая к тому же столкнулась с демографической проблемой, жизненно необходимо привлечение сил со стороны. Не секрет, что в Армении объявлена всеобщая мобилизация, которая коснулась всех мужчин до 55 лет. Нехватка человеческих ресурсов вынудила армянское правительство пойти даже на рекрут женщин.
Еще один момент. Какой резон боевикам из Сирии оставлять свои позиции на своем военном театре и переправляться в Карабах? Для этого ли они воюют долгие годы, чтобы так легко уйти?
А по вопросу наемников в армянской армии из стран Ближнего Востока у азербайджанской стороны есть железные аргументы. Во-первых, это опыт первой Карабахской войны, когда армяне вовсю использовали наемников из Ближнего Востока, а во-вторых, общие этнические корни. Никому не секрет, что в странах Ближнего Востока проживает большое количество этнических армян. И тот, кто мало-мальски знаком с идеей «Великой Армении от моря до моря», знает, что в какой бы стране ни проживал армянин, для него идеи армянства важнее, чем его обязанности перед страной, гражданином которой он является. И вот в это катастрофическое для армян время, когда азербайджанская армия за неполную неделю своими профессиональными действиями разрушила 30-летний миф о непобедимой армянской армии, было ожидаемо, что боевики с армянскими корнями с Ближнего Востока направятся в Карабах на войну с Азербайджаном. И это уже не прикрыть никакими пропагандистскими уловками Пашиняна и его сподручных. Но, как говорится, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.
И напоследок. Проявляя терпение в течение 30 лет, Азербайджан на деле показал, как он использовал это время в плане боеготовности армии, ее вооружения, воспитания патриотических чувств подрастающего поколения. Апрель 2016 года, июль и неполная сентябрьская неделя 2020 года сломали у азербайджанцев синдром проигравшей стороны. Сейчас на наших глазах происходит историческое событие. Под сокрушительным ударом азербайджанской армии рассыпается в пепел вожделенная мечта мирового армянства – «Великая Армения от моря до моря».