Натик Гусейнзаде, отдел информации 05:41

С началом активных военных действий по освобождению оккупированных территорий Азербайджана армянские пропагандисты активизировали свою непосильную работу сразу по нескольким направлениям.

С учетом нелегких на данный момент отношений Турции с европейскими странами, первым делом мировое армянство попыталось представить освободительную войну азербайджанского народа, как агрессию со стороны Турции. И, естественно, первую скрипку в этом антитурецком хоре получила Франция, традиционно выступающая против всякой европейской интеграции Турции и противодействующая турецким инициативам во многих регионах мира. Все заявления президента Макрона, прозвучавшие после 27 сентября, открыто показали, что политика Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ – это не миролюбие, а армянолюбие. Выходя за скобки темы, отметим, что важным было заявление Турции о том, что все проблемы по Средиземному морю Анкара готова решать с Грецией без всяких предварительных условий, тем самым нейтрализовав антитурецких ястребов в европейской политике. Не менее важным фронтом для армянских пропагандистов была и есть Россия. Захватившие в течение многих лет важные медийные позиции в российском информационном пространстве армяне в настоящее время используют свое влияние для дезинформации российской и в целом русскоговорящей аудитории по всему миру. Основной задачей армянских пропагандистов было представить нынешние процессы как попытку Турции перехватить сферу влияния в нашем регионе у России, надеясь тем самым вызвать ответные меры Кремля. Однако официальная Москва легко отличает дешевую армянскую пропаганду от реальных процессов. Опыт взаимодействия с турецкой стороной по вопросам Ближнего Востока играет свою роль и в карабахской проблеме. Так что попытка Пашиняна и его сподручных столкнуть в Карабахе Россию и Турцию, можно сказать, полностью провалилась.

К сожалению, в общий хор армянских пропагандистов не редко подключаются и известные в России своими либеральными взглядами люди, которые почему-то не учитывают или забывают, или, того хуже, намеренно закрывают глаза на тот факт, что нынешние военные действия со стороны Азербайджана направлены не на оккупацию чужих земель, а на освобождение своих территорий. Не исключено, что в формировании взглядов этой категории людей ключевую роль играют их армянские друзья, которые могут мастерски давить на жалость и бесконечно говорить об истории «многострадального армянского народа». Поражает также наглость армянских авторов в российских СМИ, которые в своих публикациях интересы Армении выдают как российские интересы, свою ненависть ко всему турецкому представляют как угрозу влиянию России в регионе. Говоря «наши российские интересы», понятно, что эти авторы имеют ввиду интересы армянские. Тут вспоминается знаменитая фраза из фильма «Кавказская пленница» героя Фрунзика Мкртчяна своему шефу Саахову: «А ты не путай собственную шерсть с государственной». В Азербайджане по своему опыту вражды с Арменией все знают, что армянская пропаганда разносторонняя и всегда пускает в оборот разные версии. Так и на этот раз. Во время интервью премьер-министр Армении Пашинян на передаче «60 минут» телеканала «Россия 1», представляя собой жалкое зрелище, бросался из стороны в сторону, и фантазии его довели до высказываний о якобы драках между сирийскими наемниками и местными жителями Азербайджана из-за водки в магазине.

Другим фронтом для армянских пропагандистов стал Иран. Получив решительный отказ от России вмешаться в боевые действия, они направили свои взоры в сторону Тегерана. Так называемый «президент» карабахских сепаратистов Араик Арутюнян в присущей армянским политикам манере заявил, что нынешняя война направлена также против Ирана. При этом он не забыл упомянуть и северную часть Ирана (места компактного проживания азербайджанцев), заявив, что известны проблемы этого региона. Непонятно, какие аргументы стоят за утверждениями армянского главаря в Карабахе, но в Иране прекрасно понимают роль Азербайджана в контексте глобальных санкций против официального Тегерана и наверняка помнят неоднократные заявления официальных лиц Азербайджана о том, что мы никогда не разрешим использовать свою территорию против Ирана. А апогеем армянской пропаганды является утверждение о якобы привлечении Азербайджаном наемников из Сирии, Ливии. Пашинян договорился до того, что назвал линию фронта с Азербайджаном линией борьбы цивилизации с терроризмом. Пашинян ошибся только адресатом. Действительно, линия соприкосновения Азербайджана и Армении - это линия противостояния цивилизации с терроризмом, но на стороне цивилизации Азербайджан, который начиная с 1988 года многократно сталкивался с армянским терроризмом.