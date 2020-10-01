Азербайджанская армия заняла господствующие высоты над Мадагизом
Ночью и утром 2 октября боевые действия продолжались на разных направлениях фронта. На Агдеринском направлении наши войска освободили господствующие высоты вокруг Мадагиза и контролируют этот пункт, сообщает Минобороны.
На Джебраил-Физулинском направлении наши войска сломили сопротивление врага, вынудили его отступить и сумели продвинуться вперед.
Азербайджанские войска также контролируют оперативную обстановку в направлении Муровдага.
С 00:00 до 07:00 было уничтожено 5 единиц бронированной и автомобильной техники, 3 объекта военной инфраструктуры и большое количество личного состава противника.
Согласно другой информации, армянские добровольцы, прибывшие из Армении на оккупированные территории, отказываются воевать под разными предлогами, опасаясь накала боевых действий и больших потерь.
Наши успехи в боях и освобождение доминирующих позиций на различных направлениях еще больше повышают высокий боевой дух и победный настрой личного состава Азербайджанской армии.
Дополнительная информация и видеоматериалы будут предоставлены общественности.