Генпрокуратура: в результате армянских обстрелов погибли и ранены десятки мирных граждан
Как известно, военно-политическое руководство агрессора Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права.
Как сообщили haqqin.az в Генеральной прокуратуре, в результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения Азербайджана вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 55 мирных жителей были госпитализированы с различными телесными повреждениями, 19 человек погибли.
Помимо этого, вооруженные силы Армении продолжают наносить тяжелые удары по густонаселенным районам - районным и сельским центрам, объектам гражданской инфраструктуры - больницам, медицинским центрам, школьным зданиям, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.
В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 175 домам и 41 гражданскому объекту, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.
В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.
Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меря для привлечения к ответственности в рамках международного права военнослужащих армянских вооруженных сил, совершивших различные преступления против армии и мирного населения Азербайджана.