Несмотря на неоднократные предупреждения Министерства обороны Азербайджана не обстреливать наши населенные пункты, села Хындырыстан, Алибейли, Ахмадагалы и Сафарли Агдамского района в настоящее время подвергаются интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

Среди мирного населения есть убитые и раненые.

«Согласно сообщению, также существует вероятность ракетного обстрела азербайджанских территорий из Горусского района Армении.

Мы заявляем, что с нашей стороны будут приняты адекватные ответные меры», - говорится в заявлении Минобороны.