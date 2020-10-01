150 тысяч манатов азербайджанской армии от Yelo Bank

Yelo Bank выделяет 100 000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для поддержки нашей армии, которая ведет борьбу за освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации.

При этом 50 тысяч манатов выделено на поддержку участников боевых действий и их семей.

Ранее банк выделил 200 тысяч манатов на поддержку мер по предотвращению распространения коронавируса.

В трудное для всех время каждый из нас должен проявлять солидарность.