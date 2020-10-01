Azercell поддержал Национальную армию
С 27 сентября части Национальной армии Азербайджана ведут героические бои, уничтожая вражеские позиции в зоне карабахского конфликта, который за более чем 30 лет стал неизлечимой раной каждого азербайджанца.
За эти дни азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта и достигла решающих успехов в ряде стратегических пунктов.
Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom в эти решающие дни в истории и судьбе нашей страны поддерживает Национальную армию. Компания перечислила в Фонд помощи Вооруженным силам 1 миллион манатов.
В знак солидарности со всей страной и Национальной армией флаг Азербайджана был вывешен на здании Azercell Plaza - головном офисе Azercell Telecom, расположенном на проспекте Тбилиси. В то же время компания раздала всем сотрудникам национальные флаги для использования на личных автомобилях.
Azercell своими инициативами выражает поддержку нашей армии, народу и государству. Компания и впредь продолжит прилагать свои усилия в этом направлении, помогая нашим соотечественникам, борющимся за целостность Родины как на фронте, так и в тылу.
Карабах принадлежит Азербайджану!