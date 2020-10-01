Azercell поддержал Национальную армию

С 27 сентября части Национальной армии Азербайджана ведут героические бои, уничтожая вражеские позиции в зоне карабахского конфликта, который за более чем 30 лет стал неизлечимой раной каждого азербайджанца.

За эти дни азербайджанская армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта и достигла решающих успехов в ряде стратегических пунктов.