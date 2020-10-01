Минсвязи предупреждает о провокации армян

Теряющая позиции на фронте и вынужденная отступать Армения предприняла очередную провокацию.

В Министерстве транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) Азербайджана haqqin.az сообщили, что на стационарные телефоны граждан, проживающих в прифронтовых регионах, поступают звонки от номеров с кодами различных стран, и от имени Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщается не соответствующая действительности информация. Цель заключается в распространении дезинформации и создании паники среди населения.

«Служба электронной безопасности министерства доводит до сведения граждан, что эти сообщения не соответствуют действительности», - отметили в министерстве.