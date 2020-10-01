Венгрия поддержала Азербайджан

Нагорный Карабах находится в пределах международно признанных границ Азербайджана, и Венгрия поддерживает территориальную целостность и суверенитет государств как общий принцип международного права. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и внешней торговли страны.

"Венгрия поддерживает снижение напряженности между Арменией и Азербайджаном в зоне нагорно-карабахского конфликта и его решение путем переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями", - сказали в венгерском внешнеполитическом ведомстве, передает Euractiv.