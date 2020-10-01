Большая поддержка от Premium Bank Вооруженным силам Азербайджана

Во имя поддержки азербайджанской армии, ведущей ожесточенные бои за освобождение наших земель в прифронтовой части, Premium Bank, один из ведущих банков Азербайджана, перечислил в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики 500 000 манатов.

Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!

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