А двумя днями ранее он заявил буквально следующее: «Франция по-прежнему весьма озабочена военными призывами Турции, звучащими в последние часы, об отвоевании Азербайджаном Нагорного Карабах а. Мы этого не допустим. Я говорю Армении и армянам – Франция сыграет свою роль».

Мы соболезнуем вам, французы! Вы были достойны лучшего, но случилось так, как случилось – ваш президент окончательно сошел с ума, утратил связь с реальностью. И теперь пустился во все тяжкие, ураганя в Елисейском дворце заявлениями в духе Никола Пашиняна.

Что ж, безумные и бессовестные лидеры – не редкость в мировой истории, в ином случае ограничились бы соболезнованиями, сказали бы: бывает, такая жизнь, нагрузка президента одного из ведущих мировых государств оказалась непосильной для интеллекта и психологической напряженности. Но не в этот раз, поскольку страна, которую возглавляет «безумный Эммануэль», является одним из трех сопредседателей МГ ОБСЕ.

От которых мир вправе ожидать как минимум беспристрастности к участникам конфликта – но все происходит с точностью до наоборот. Хозяин Елисейского дворца пылко пристрастен. Причем, чем сильнее его любовь к Еревану – тем сильнее неприязнь к Баку.

Судя по всему, сама обстановка странного международного института под названием Минская группа ОБСЕ, пропитанная интригами и дипломатическими извращениями, постоянной ложью, сокрытием очевидного – не хуже романов Стивена Кинга способна нанести удар по даже относительно здоровой психике.

А если сюда добавить личные амбиции Макрона, например - сделать Францию из Пятой республики Третьей империей, загнать бывшие колонии под зонтик «франкофонии» да еще и уязвить Турцию – то получится совершенно гремучая смесь. Как принято – для всех неожиданная, поскольку наш ныне «безумный Эммануэль» долгое время успешно притворялся вполне приличным человеком.

Страшное заключается в том, что Макрон, если судить по заявлениям главы греческой дипломатии, в своем безумии еще и заразен. Галлюцинации об «участниках сирийских джихадистских банд», воюющих в рядах ВС Азербайджана, начали посещать и ведущих политиков в Афинах. И это настолько их напугало, что глава МИД Греции в разговоре со своим армянским коллегой выразил готовность оказать Еревану помощь в любых усилиях по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

Еще один инфицированный Макроном и выпавший из реального мира пациент. Господа, придите в себя! Нет никаких «боевых действий в Нагорном Карабахе». Есть легитимная контрнаступательная операция по освобождению оккупированных Арменией территорий Азербайджана. Именно территорий одного государства, незыблемость которых признана ООН и ОБСЕ! Причем статус «оккупированных» они получили не потому, что их так называет Баку, а на основании четырех (!) резолюций Совета Безопасности ООН (№№ 822,853,874,884), закрепляющие этот их статус.

И если пресловутая Минская группа вкупе с великими державами наконец-то вытащит голову из песка, куда она ее прячет без малого три десятилетия, если она найдет в себе мужество посмотреть правде в глаза – то увидит, что реальность существенно отличается от того мира иллюзий, в котором они все это время пребывали.

Оккупационная армия, признанная таковой ООН, должна покинуть захваченные ею территории. Точка. А все это многозначительное рассуждение – «осуждение эскалации насилия… призывы к немедленному прекращению боевых действий… обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ» - оставьте в сторону.

Не в состоянии признать реалии и называть вещи своими именами – уходите, освободите дорогу тем, кто может и способен это делать. Потому что отведи от нас Всевышний таких посредников, а с врагами мы и сами справимся. И Макрона, который в своей карабахской позиции перепрыгнул не только Пашиняна, но и даже Араика Арутюняна с собой заберите, пока он там у вас всех не пристрастил к своим армянофилии и тюркофобии.