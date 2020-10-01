Армения бомбит Шамкир

Противник подвергает ракетному обстрелу населённый пункт Сабиркенд Шамкирского района с территории Армении и село Гузанлы Агдамского района с оккупированных территорий, сообщает Минобороны Азербайджана.

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