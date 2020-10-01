В Брюсселе появился грузовик о карабахской войне

Один из проживающих в Бельгии наших соотечественников в необычной форме поддержал Азербайджанскую армию, выражая таким образом протест против военной агрессии Армении.

Как сообщает Report, акция прошла в столице Европейского Союза - в Брюсселе.

Наш соотечественник по личной инициативе приобрел грузовик и установил на нем электронное табло. На табло отражается сообщение к жителям и официальным лицам Бельгии на английском и французском языках: "Армяне не соблюдают резолюции ООН".

Грузовик с этим табло проехал путь от здания парламента до здания ООН.