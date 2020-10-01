"Импротекс Групп" поддерживает Азербайджанскую армию
Азербайджанская армия уже несколько дней ведет успешные контрнаступательные операции по всей линии фронта, наносит сокрушительные удары противнику.
Чтобы поддержать нашу армию в боях за освобождение окупированных земель, компания «Импротекс Групп» перечислила в Фонд помощи вооружённым силам 50 000 манатов.
Напомним, Фонд помощи вооруженным силам создан Указом Президента Азербайджанской Республики №755 от 17 августа 2002 г. Основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.