Минобороны Армении обнародовало имена еще 55 погибших солдат
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в нем 55 новых фамилий.
Галстян Севак Араикович, 1986 г.р.
Петросян Эдуард Манвелович, 1991 г.р.
Гарибян Тигран Амбарцумянович, 2000 г.р.
Садоян Мехак Арестович, 2000 г.р.
Абрамян Аршак Гагикович, 1978 г.р.
Айрапетян Карен Хачикович, 1997 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 1999 г.р.
Багдасарян Хачик Каренович, 1987 г.р.
Ованнисян Ваграм Гегамович, 1978 г.р.
Хачатрян Ваграм Тигранович, 1988 г.р.
Аванесян Семен Грачьевич, 1984
Степанян Григор Ваграмович, 1994 г.р.
Ованнисян Эдгар Гришаевич, 1988 г.р.
Минасян Аветик Гамлетович, 1974 г.р.
Чилингарян Арцрун Рафикович, 1985 г.р.
Арутюнян Арсен Самвелович, 2001 г.р.
Восканян Лева Гургенович, 1987 г.р.
Чагарян Нарек Генрикович, 1991 г.р.
Чобанян Юра Врежович, 2001 г.р.
Манукян Аршам Нельсонович, 2001 г.р.
Хачатрян Эмиль Багратович, 2002 г.р.
Арутюнян Патвакан Вачаганович, 2001 г.р.
Бакунц Ваге Ваагович, 2001 г.р.
Оганесян Агван Цолакович, 2000 г.р.
Арутюнян Арутюн Сергеевич, 1991 г.р
Азарян Грант Семенович, 1997г.р
Сергоян Корюн Мнацаканович, 1979г.р
Аветисян Славик Николаевич, 1980г.р
Казарян Давид Ваникович, 1989г.р
Геворкян Аршак Шагенович, 1990 г.р
Мкртчян Ваге Арменакович, 2001г.р
Абраамян Сережа Каренович, 2001г.р
Мурадян Арсен Андраникович, 2001г.р
Иванян Давид Вячеславовив, 2001г.р
Овсепян Карен Гамлетович, 2000г.р
Наджарян Арам Арменович, 1996 г.р
Мовсисян Виген Хачатрович, 2000г.р
Торосян Сероб Андраникович, 2001г.р
Варунц Эрик Арамович, 2000г.р
Даниелян Гриша Арменович, 2000г.р
Алавердян Арут Манвелович, 2001г.р
Амбарцумян Давид Гегамович, 2001г.р
Аветисян Давид Оганесович, 1987г.р
Бегларян Арташес Вагифович, 1982г.р
Беджанян Роберт Гургенович, 1975г.р
Саакян Роман Сашикович, 1986 г.р
Мелкумян Виген Артушович, 1987г.р
Асриян Артур Арменович, 1999 г.р
Аветисян Левон Амбарцумович, 2001г.р
Бадалян Вячеслав Самвелович, 1998г.р
Ованнисян Гагик Ованнесович, 2000г.р
Паликян Аркадий Айказович, 2001г.р
Булгадарян Арман Гагикович, 2001г.р
Саакян Овик Арташесович, 2001г.р
Резервист Мовсесян Виген Геворкович, 1977г.