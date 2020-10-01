Компании Greentech и Agrovita рядом с нашей армией

Сотрудники Greentech - одного из ведущих тепличных комплексов страны и Agrovita – производителя сельскохозяйственной продукции пожертвовали 150 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным Силам,  мужественно сражающимся за освобождение оккупированных земель и уверенно идущих к победе.

Данные компании уверены в том, что армия Азербайджана в короткий срок обрадует наш народ вестью о славной победе, и отмечают, что они всегда рядом с Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Победа за нами! Карабах – это Азербайджан!

1446 просмотров