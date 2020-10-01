Хулуси Акар: Турция до последнего будет поддерживать братский Азербайджан

Призывы к прекращению огня, озвучиваемые странами, которые годами не могут найти справедливого урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, не искренни и далеки от доверия, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя призыв президентов стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) по прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

По словам Акара, Турция будет до последнего поддерживать братский Азербайджан в справедливой борьбе за освобождение оккупированных земель.