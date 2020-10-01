Армения отправляет женщин на фронт
В результате ожесточенных боев противник несет большие потери и испытывает серьезную нехватку личного состава, сказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
Даргяхлы отметил, что причиной этого, наряду с большим количеством жертв, является деморализация личного состава ряда частей вооруженных сил Армении на передовой и участившийся отказ многих военнослужащих воевать.
Растущее число жертв и нехватка резервных сил заставили минобороны Армении обратиться к женщинам страны. Минобороны Армении уже сформирован женский батальон, который в настоящее время укомплектовывается личным составом, сказал Даргяхлы.