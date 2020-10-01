Хикмет Гаджиев: по военной инфраструктуре оккупационной армии нанесен серьезный удар

Азербайджан уничтожил значительную военную инфраструктуру, логистические системы Армении на оккупированных территориях, сказал на брифинге журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Азербайджан уничтожил большую часть военной инфраструктуры Армении на оккупированных территориях. Кроме этого, уничтожены склады с боеприпасами. Все это привело к тому, что сопротивление вооруженных сил Армении значительно снизилось», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что на протяжении 30 лет Армения создавала на оккупированных территориях укрепительные сооружения. «Азербайджан в течение короткого времени с применением высоких технологий, беспилотников, точечными ударами выводит из строя созданную военную инфраструктурную базу», - добавил он.