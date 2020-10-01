Помощник президента: контрнаступление проходит в сложных условиях

Азербайджанская армия проводит контрнаступательную операцию против врага в сложных условиях, сказал сегодня на брифинге журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что за 30 лет на оккупированных территориях были построены глубокие системы укреплений: «Рельеф здесь труднодоступный, как вы знаете, это в основном горные территории. Но, несмотря на эти трудности, Вооруженные силы Азербайджана шаг за шагом продвигаются вперед. Построенные Арменией на протяжении многих лет системы укреплений выводятся из строя. В настоящее время на Мурове снег, условия зимние. В трудных климатических условиях, на высоте 3300-3500 метров наши солдаты мужественно сражаются, освобождают наши земли. Мы гордимся ими».