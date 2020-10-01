«Карабах» попал в группу с клубами из Испании, Израиля и Турции Лига Европы
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где Азербайджан в очередной раз представит чемпион страны «Карабах».
Клуб из Агдама впервые при жеребьевке попал во вторую корзину и мог сыграть со следующими командами:
корзина 1 - «Арсенал» (Англия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Рома» (Италия), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Москва, Россия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Голландия), «Селтик» (Шотландия);
корзина 3 - «Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ (Голландия), «Фейеноорд» (Голландия), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), АЕК (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Клуж» (Румыния);
корзина 4 - «Заря» (Украина), «Ницца» (Франция), «Лилль» (Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Чехия), «Антверп» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсбергер» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА (София, Болгария).
В результате «Карабах» попал в группу «I» вместе с испанским «Вильярреалом», тель-авивским «Маккаби» и турецким «Сивасспором».
Первые матчи состоятся 22 октября. Календарь будет объявлен позже.
Состав других групп
Группа «A»: «Рома», «Янг Бойз», «Клуж», ЦСКА (София)
Группа «B»: «Арсенал», «Рапид», «Мольде», «Дандолк»
Группа «C»: «Байер», «Славия», «Хапоэль (Беэр-Шева), «Ницца»
Группа «D»: «Бенфика», «Стандард», «Рейнджерс», «Лех»
Группа «E»: ПСВ, ПАОК, «Гранада», «Омония»
Группа «F»: «Наполи», «Реал Сосьедад», АЗ, «Риека»
Группа «G»: «Брага», «Лестер», АЕК, «Заря»
Группа «H»: «Селтик», «Спарта», «Милан», «Лилль»
Группа «I»: «Вильярреал», «Карабах», «Маккаби» (Тель-Авив), «Сивасспор»
Группа «J»: «Тоттенхэм», «Лудогорец», ЛАСК, «Антверп»
Группа «K»: ЦСКА (Москва), «Динамо» (Загреб), «Фейеноорд», «Вольфсбергер»
Группа «L»: «Гент», «Црвена Звезда». «Хоффенхайм», «Слован».