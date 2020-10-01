Глава Azersun Holding поддержал Азербайджанскую армию

Бизнесмен отметил, что народ Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева вписал свое имя в историю.

Глава Azersun Holdin бизнесмен Абдолбари Гоозал пожертвовал 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана для поддержки армии, доблестно сражающейся за победу.

Абдолбари Гоозал также сказаал, что со стороны возглавляемого им Azersun Holding, как и всегда, будет сделано все необходимое для обеспечения наивысшего уровня продовольственной безопасности в Азербайджане.

Он подчеркнул, что все предприятия, технопарки и оборудование, принадлежащие Группе компаний, ежеминутно находятся в распоряжении Верховного главнокомандующего и на вооружении армии Азербайджана.