Направляющихся в Карабах зарубежных журналистов предупредили

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев призвал зарубежных журналистов не посещать оккупированные территории Азербайджана для освещения боевых действий на линии соприкосновения без разрешения официального Баку.

"Армения под различным предлогом приглашает на оккупированные территории Азербайджана зарубежных журналистов, пытаясь превратить их в живую мишень. Мы в очередной раз обращаемся к зарубежным журналистам и призываем их воздержаться от незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана без разрешения официального Баку", - заявил Гаджиев на брифинге журналистам.

Гаджиев подчеркнул, что эти земли являются суверенными территориями Азербайджана, и визит на данные земли без разрешения официальных властей страны является незаконным.

"Если журналисты находятся на близких к зоне ведения огня территориях, то мы не несем ответственность за их безопасность. Армяне доставляют журналистов к местам ведения боевых действий, тем самым продолжая провокации. В данном случае прямая ответственность лежит на Армении", - заявил помощник президента.