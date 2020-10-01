Чавушоглу: «Армяно-азербайджанский конфликт должен быть решен!»

Минская группа ОБСЕ за годы своего существования даже не пыталась урегулировать армяно-азербайджанский нагорно- карабах ский конфликт, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Луиджи ди Майо в Риме, передает Anadolu.

По словам турецкого министра, позиция посредников вдохновляла Ереван к новым провокациям в отношении Азербайджана, 20 процентов территории которого остаются под оккупацией.

Чавушоглу призвал Армению незамедлительно вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана.

При этом турецкий министр призвал не критиковать взаимодействие Анкары и Баку: «Нет ничего более естественного, чем поддержка Турции Азербайджану. Анкара готова внести посильный вклад в урегулирование конфликта. Армяно-азербайджанский конфликт должен быть решен!»

«Если мировое сообщество действительно желает вклада в стабилизацию ситуации на Южном Кавказе, то должно добиться незамедлительного вывода армянских войск с территории Азербайджана», - заключил глава турецкой дипломатии.