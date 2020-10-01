NEQSOL Holding перечислил 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам

NEQSOL Holding поддержал Фонд помощи Вооруженным силам в условиях борьбы за территориальную целостность Азербайджана. По решению NEQSOL Holding, входящие в него компании в целом перечислили 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам был учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 августа 2002 года. Источником финансирования деятельности Фонда являются денежные средства, полученные от юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность на территории Азербайджанской Республики, а также другие поступления, не запрещенные законодательством.

Деятельность NEQSOL Holding охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, строительную отрасли, а также отрасль высоких технологий.