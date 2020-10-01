В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. 149 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 40 453 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 38 217 человек вылечились, 594 пациента скончались. Лечение 1642 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 1 126 538 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 5248 - за минувшие сутки.