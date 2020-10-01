Помощник президента: Армения намеренно берет на прицел гражданских лиц

С территории Армении наносятся ракетные удары по населенным пунктам Азербайджана. Армения намеренно берет на прицел гражданских лиц, тем самым нарушая Женевские конвенции. Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что вначале была выпущена ракета по Дашкесанскому району с территории Варденисского района Армении. Азербайджанская сторона уничтожила огневую цель.

"Вчера Армения в направлении Физули обстреляла село Джоджуг Марджанлы из РСЗО "Смерч", повреждены около 20 домов. Сегодня из ОТРК "Точка-У" была выпущена ракета по Шамкирскому району из армянского Горуса. Еще раз предупреждаем: в ответ на огонь, открытый с территории Армении, Азербайджан примет адекватные меры против военных целей в Армении", - сказал Хикмет Гаджиев.