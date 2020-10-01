Expressbank поддерживает Армию Азербайджана

Если речь идет о родине, остальное - неважно! Чтобы поддержать нашу армию в условиях напряженной войны за Родину, Expressbank перечислил 150 тысяч манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики.

Азербайджанская армия - опора нашего государства, надежда и гордость нашего народа! Коллектив Expressbank особо гордится тем фактом, что в настоящее время сотрудники банка оказались в рядах нашей армии.

Азербайджанский народ верит в силу нашей армии и с нетерпением ждет того дня, когда оккупированные земли будут освобождены от врага и наш трехцветный флаг будет развеваться в оккупированном в течение многих лет Карабахе.

Желаем успехов армии Азерюайджана и всем нашим военнослужащим, борющимся за территориальную целостность страны, желаем им победы и скорейшего возвращения домой! У Expressbank имеется 15 филиалов по всей стране, предлагающих широкий спектр банковских продуктов и услуг в области бизнеса и розничных банковских услуг.

Подробную информацию о банке можно получить, позвонив в Информационный центр 132, на сайте www.expressbank.az или на официальных страницах банка в социальных сетях.