Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира» фото

2 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», сообщает АзерТАдж.

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